O uygulamaları silin! Güvenlik uzmanlarından büyük hırsızlık uyarısı…

Akıllı telefonlar için zararlı içeriği olan uygulamalar hakkında birçok uyarı yapılıyor ancak bu uyarı maliyeti en yüksek olanlardan. Uzmanların tespit ettiği zararlı uygulamalar, QR kod okuyucu, hesap makinesi, pusula gibi temel görevleri yerine getiren uygulamalar. Tespit edilen uygulamalar, kendi içinde zararlı kodlar bulundurmuyor. Yani mobil cihazınıza yüklemeniz durumunda, cihazınıza herhangi bir zarar vermiyor, ancak sorun bundan daha büyük.

UYGULAMALAR NASIL DOLANDIRIYOR?

Uygulama telefon yüklendiğinde, bir aylık ücretsiz premium abonelik kullanmak isteyip istemediğiniz soruluyor. Bu bildirim ekrana düştüğünde, premium aboneliğin ücreti hakkında bir bilgi verilmiyor. Siz bu bir aylık ücretsiz denemeyi kullanıp, süre bitmeden uygulamayı kaldırdığınızda aboneliğinizin sona erdiğini varsayabilirsiniz. Ancak durum öyle değil. Bir aylık ücretsiz denemenin ardından 200 euro ya da daha fazla ücretle karşılaşıyorsunuz. Bu ücret kredi kartınızdan ya da Play Store'a tanımladığınız otomatik bir ödeme yöntemi ile sizden alınıyor.

MASUM GÖRÜNEN UYGULAMALARA DİKKAT!

Tespit edilen birçok uygulama Google Play’den kaldırıldı fakat QR kod okuyucu olan bir uygulama, bu şekilde çalışarak hala Play Store'da yer almaya devam ediyor.