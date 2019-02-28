Hadi Gamer Vestel’in katkılarıyla bu akşam 19.30’da! Hadi ipucu sorusu Instagram’dan şöyle yayınlandı: “İpucumuz 1980 yılında piyasayı sürülmüş ve kısa sürede popüler olmuş klasik bir oyundan geliyor… Pac-man’i duymayan veya oynamayan var mı aramızda hadiciler? Peki oyundaki korkulu rüyamız olan hayaletler hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Mesela Pac-man'i kaç hayalet kovalıyor biliyor muyuz?” İşte 28 Şubat Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

PAC MAN’İ KAÇ HAYALET KOVALIYOR?

CEVAP: 4

Pac-Man Namco tarafından yapılmış bir oyundur. 1980 yılında çıkmış ve kısa sürede popüler bir oyun olmuştur. Pac-Man’de oyuncu, bir labirent içerisinde hareket ederek sarı diskleri bitirmeye çalışır. Hedefi hayalet ve canavarlardan kaçarak tüm küçük diskleri toplamak olan oyuncu, tüm diskleri topladığında diğer aşamaya geçer. Labirent üzerinde beliren meyveleri toplamak oyuncuya fazladan puan kazandırır. Büyük sarı diskleri aldığında, canavar ve hayaletler maviye dönüşür ve bir süreliğine yenilebilir duruma gelirler. Oyunun Atari 2600 kartuşları Türkiye’de Dobişko adıyla piyasa sürülmüştür. Oyun Japonya’da Puck-Man olarak yayımlanmış olsa da; bazı vandalların “P” harfini “F” ile değiştirerek küfür oluşturması nedeniyle oyun Amerika’da Pac-Man olarak yayımlandı. Google 21 Mayıs 2010’da bir jest yaparak logosunda Pac-Man oynatmıştır.