PlayStation 5 için merakla beklenen tarih belli oldu

Oyun konsolu PlayStation 5, 2020 yılının sonunda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Firmanın açıklamasında konsolun yeni kontrolcüsü hakkında da yeni bilgiler bulunuyor. Yeni kontrolcünün “haptic feedback” ile çok daha iyi geri bildirimler sunacağı aktarıldı.

Uzun yıllardır kullanılan mevcut sistemi değiştirdiklerini aktaran Sony, bu sayede hissiyatın ciddi şekilde artacağını belirtildi. Yeni kontrolcüde en ufak detayların dahi titreşim üstünden hissedilebileceği aktarıldı.

Ayrıca kontrolcüde R2 ve L2 tektik tuşlarının adaptif olacağı da aktarıldı. Oyun geliştiricileri bu tetik tuşlarının direncini duruma göre değiştirebilecek. Bu da oyunun gerçekçiliğini artıracak.

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