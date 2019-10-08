Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

PlayStation 5 için merakla beklenen tarih belli oldu

PlayStation 5’in 2020 sonunda çıkacağı resmi olarak duyuruldu. Merakla beklenen açıklama Japonya merkezli teknoloji devi Sony'den geldi.

20:44 -
Haberler Bilim - Teknoloji
PlayStation 5 için merakla beklenen tarih belli oldu

Oyun konsolu PlayStation 5, 2020 yılının sonunda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Firmanın açıklamasında konsolun yeni kontrolcüsü hakkında da yeni bilgiler bulunuyor. Yeni kontrolcünün “haptic feedback” ile çok daha iyi geri bildirimler sunacağı aktarıldı.

Uzun yıllardır kullanılan mevcut sistemi değiştirdiklerini aktaran Sony, bu sayede hissiyatın ciddi şekilde artacağını belirtildi. Yeni kontrolcüde en ufak detayların dahi titreşim üstünden hissedilebileceği aktarıldı.

Ayrıca kontrolcüde R2 ve L2 tektik tuşlarının adaptif olacağı da aktarıldı. Oyun geliştiricileri bu tetik tuşlarının direncini duruma göre değiştirebilecek. Bu da oyunun gerçekçiliğini artıracak.

İLGİLİ HABERWhatsApp'a yeni güncelleme: 16 MB'tan 100 MB'a çıkıyorWhatsApp'a yeni güncelleme: 16 MB'tan 100 MB'a çıkıyor İLGİLİ HABERInstagram'ın karanlık mod özelliği kullanıcılara sunulduInstagram'ın karanlık mod özelliği kullanıcılara sunuldu
Android Instagram iOS Japonya Sony Teknoloji WhatsApp
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more