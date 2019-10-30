Playstation 5 iş insanlarına gösterildi

Business Insider'da yer alan habere göre dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Sony, Playstation 5'i yatırımcılara tanıttı.
Playstation 4 Pro ile Playstation 5'in arasındaki görüntü farkı yatırımcılara gösterildi ve düşünceleri soruldu.
Sony tanıtımda Spiderman oyunundan benzer kareleri iki farklı konsolda da gösterdi.
Playstation 5'in görüntü yükleme performansı 1 saniye sürerken Playstation 4 Pro'nunki 8 saniyeyi buldu.
Playstation 5'in 8K görüntüyü desteklemesi bekleniyor. Playstation 5'in kaç para olacağı konusunda henüz bir bilgi yok.
Cihaz resmi olarak ön siparişe açılmadı. Konsolun 2020 yılı sonunda satışa sunulması bekleniyor.