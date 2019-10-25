Playstation 5 konusunda önemli geri adım!

2020'nin sonlarına doğru yani 1 yıldan daha uzun bir süre sonra satışa sunulacak olan konsol için Sony oldukça iddialı. ShiftDelete’in ha berine göre Sony, PlayStation 5 konusundaki iddialı açıklamasını bu kez bir röportajda veya basın açıklamasında yapmadı. Kıdemli Bulut Yazılım Geliştirme Mühendisi arayışı için yayınladığı bir iş ilanı ile duyurdu.

XBOX’A KARŞI GERİ ADIM

Sony ilan açıklamasında başvuru yapan kişiler için “2020 yılında çıkacak olan dünyanın en hızlı oyun konsolu PlayStation 5 için çalışan seçkin bir ekibin liderlerinden birisi olacaksınız” ifadesini kullanıyor. PS 5'in Xbox Scarlett'ten daha güçlü olacağını gösteren bu ifade markanın kendi ürününü ön plana çıkardığını düşündüğümüzde gayet normal görünüyor. Ancak, Japon teknoloji devi bu konuda geri adım attı. Sony ilan açıklamasında başvuru yapan kişiler için “2020 yılında çıkacak olan dünyanın en hızlı oyun konsolu PlayStation 5 için çalışan seçkin bir ekibin liderlerinden birisi olacaksınız” ifadesini kullanıyor.