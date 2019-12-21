Popüler uygulama TikTok’a yasak!

Donanma’nın Facebook sayfasında askerlere hitaben paylaşılan gönderide, hükümetin verdiği telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmayanların Donanma’nın internet ağına girmesinin yasaklanacağı belirtildi.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, uygulamanın ulusal güvenliğe hangi açılardan tehdit oluşturduğu tam olarak belirtilmezken Pentagon sözcüsü Yarbay Uriah Orland, yaptığı açıklamada bu emrin “süregelen ve ortaya çıkan tehditlerle” mücadele için gerekli olduğunu belirtti.

TIKTOK’TAN AÇIKLAMA İSTENİYOR

Video paylaşım uygulaması olan TikTok, konuyla ilgili açıklama talebine yanıt vermedi.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Popüler uygulama TikTok’a yönelik olarak Amerikan hükümeti de ulusal güvenlik soruşturması açmıştı.