Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pornografik sitelerin yüz taraması yapması önerildi!

İnternette zararlı içeriklerden çocukları koruma konusunda birçok ülke farklı çalışmalar yürütüyor. Birleşik Krallık hükümeti bu konuda farklı bir yöntemle gündeme geldi...

17:06 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Pornografik sitelerin yüz taraması yapması önerildi!

Pornografik siteler, ülkelerin gündemlerine geliyor ve bu konuyla ilgili çeşitli önlemler alınmak isteniyor. Webtekno’da yer alan habere göre, Birleşik Krallık hükûmetinden bir bakan, pornografik içerik izleyenlerin kimliklerini doğrulamak için yüz tanıma sistemini kullanmayı düşündüklerini söyledi.

porno siteler site:sozcu.com.tr ile ilgili görsel sonucu

“PORNO SİTELER YÜZ TARAMASI YAPSIN”

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Müsteşarı Matt Warman, perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada Birleşik Krallık'ta çevrimiçi pornografide yaş doğrulamasının geleceğiyle ilgili bir soruyu yanıtladı. Warman, gizlilik endişesine mahal verilmediği sürece yaş doğrulama için yüz tanımayı kullanabileceklerini söyledi. Warman, yeni yöntemin herkes için daha iyi sonuçlar vereceğini de ekledi.

İLGİLİ HABERiTunes ve iCloud uygulamalarındaki yeni güvenlik açığı nedeniyle hacklenebilirsiniz!iTunes ve iCloud uygulamalarındaki yeni güvenlik açığı nedeniyle hacklenebilirsiniz!
Apple Perşembe Teknoloji
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more