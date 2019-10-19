Pornografik sitelerin yüz taraması yapması önerildi!

Pornografik siteler, ülkelerin gündemlerine geliyor ve bu konuyla ilgili çeşitli önlemler alınmak isteniyor. Webtekno’da yer alan habere göre, Birleşik Krallık hükûmetinden bir bakan, pornografik içerik izleyenlerin kimliklerini doğrulamak için yüz tanıma sistemini kullanmayı düşündüklerini söyledi.

“PORNO SİTELER YÜZ TARAMASI YAPSIN”

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Müsteşarı Matt Warman, perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada Birleşik Krallık'ta çevrimiçi pornografide yaş doğrulamasının geleceğiyle ilgili bir soruyu yanıtladı. Warman, gizlilik endişesine mahal verilmediği sürece yaş doğrulama için yüz tanımayı kullanabileceklerini söyledi. Warman, yeni yöntemin herkes için daha iyi sonuçlar vereceğini de ekledi.