PS 5 fiyatı ne kadar olacak? Playstation 5 ön sipariş fiyatı dudak uçuklattı!

Çıkış tarihi ile ilgili farklı kaynaklardan birçok söylentiler yayılmasına rağmen Playstation 5 bir internet sitesinde ön siparişle satışa çıktı. İsveç’te ön siparişe çıkarılan PS5 fiyatı ise 9.999 İsveç kronu olarak belirlendi.

P5 FİYATI NE KADAR?

Sony'nin ürünü tam olarak ne zaman piyasaya süreceği konusu da henüz netlik kazanmış değil. Ancak ön sipariş vermek isteyenler 1047 dolar (yaklaşık 5785 TL) ödemesi gerekiyor. Eğer bu fiyat gerçekse, Sony'nin yeni nesil oyun konsolunu, Playstation 4'ün neredeyse iki katı fiyata satılmış olacak.

PLAYSTATİON 5’TE SÜPER HIZ

İçerisinde AMD'nin Zen 2 işlemcisi ve grafik birimini bulunduracak olan PlayStation 5, aynı zamanda süper hızlı SSD'si sayesinde oyunculara daha farklı oyun deneyimlerini yaşatmak için hazırlanıyor. Aynı zamanda son ortaya çıkan patentlerle birlikte VR konusuna da el attığını belirten Sony, ‘rüya konsol' konusuna odaklandığını belirtmişti.