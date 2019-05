PUBG Lite nasıl indirilir? PUBG Lite açılmama hataları nasıl çözülür?

PUBG Lite, beta test aşamasında olması dolayısıyla bazı hataları da beraberinde getirdi. Oyuna başlamak isteyen birçok kişi PUBG Lite hata ve çözümlerini internet üzerinden araştırmaya başladı. PlayerUnknown's Battlegrounds'ın oynaması ücretsiz olan sürümünü buradan indirebilirsiniz. Aşağıdan ise oyunun PC'nizde çalışıp çalışmayacağını sistem gereksinimleri ile teyit edebilirsiniz. PUBG Lite’ı indirmek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz…

PUBG LITE İNDİRME LİNKİ

PUBG LITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i3 2.4GHz

RAM: 4GB

Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000

HDD: 4GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i5 2.8GHz

RAM: 8GB

Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

HDD: 4GB

PUBG LITE HATA ÇÖZÜMLERİ

1. Global Shader ya da Cooked Content Hatası



PUBG LITE çalışmak için DirectX 11'e ihtiyaç duyar ve eğer aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız, lütfen DirectX'i güncellediğinizden emin olun.

2. “DX11 feature level 10.0 is required to run the engine”

Eğer bu hatayı alıyorsanız, ekran/grafik kartınız Directx11'i desteklemiyordur.

3. Fatal Error (Assertion Failed)

Eğer aşağıdaki gibi bir hata mesajı alıyorsanız, ekran kartınız büyük bir ihtimalle çok ısınmış ya da fanı tozlanmış olabilir. Bu sorunları gidermenize rağmen problem devam ediyorsa, ekran kartı sürücüsünü kaldırmanızı ve yeniden yüklemenizi tavsiye ederiz.

4. NVIDIA Geforce Problemi

Aşağıdaki hata mesajını, eğer ekran kartı sürücünüz güncel değilse alıyor olabilirsiniz. Nvidia ekran kartları için sürücü yükleme adımlarını aşağıda görebilirsiniz.

5. Launcher.exe – Bad Image

Aşağıdaki ekran görüntüsünde göreceğiniz bir hata mesajı aldığınızda, Microsoft Visual C++'nin doğru yüklenmediğini söyleyebiliriz.