PUBG Lite nasıl indirilir? PUBG Lite açılmama hataları nasıl çözülür?

PUBG Lite, beta test aşamasında olması dolayısıyla bazı hataları da beraberinde getirdi. Oyuna başlamak isteyen birçok kişi PUBG Lite hata ve çözümlerini internet üzerinden araştırmaya başladı. PlayerUnknown's Battlegrounds'ın oynaması ücretsiz olan sürümünü buradan indirebilirsiniz. Aşağıdan ise oyunun PC'nizde çalışıp çalışmayacağını sistem gereksinimleri ile teyit edebilirsiniz. PUBG Lite’ı indirmek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz…
PUBG LITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit
İşlemci: Core i3 2.4GHz
RAM: 4GB
Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000
HDD: 4GB
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit
İşlemci: Core i5 2.8GHz
RAM: 8GB
Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
HDD: 4GB
PUBG LITE HATA ÇÖZÜMLERİ
1. Global Shader ya da Cooked Content Hatası
PUBG LITE çalışmak için DirectX 11'e ihtiyaç duyar ve eğer aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız, lütfen DirectX'i güncellediğinizden emin olun.
2. “DX11 feature level 10.0 is required to run the engine”
Eğer bu hatayı alıyorsanız, ekran/grafik kartınız Directx11'i desteklemiyordur.
3. Fatal Error (Assertion Failed)
Eğer aşağıdaki gibi bir hata mesajı alıyorsanız, ekran kartınız büyük bir ihtimalle çok ısınmış ya da fanı tozlanmış olabilir. Bu sorunları gidermenize rağmen problem devam ediyorsa, ekran kartı sürücüsünü kaldırmanızı ve yeniden yüklemenizi tavsiye ederiz.
4. NVIDIA Geforce Problemi
Aşağıdaki hata mesajını, eğer ekran kartı sürücünüz güncel değilse alıyor olabilirsiniz. Nvidia ekran kartları için sürücü yükleme adımlarını aşağıda görebilirsiniz.
5. Launcher.exe – Bad Image
Aşağıdaki ekran görüntüsünde göreceğiniz bir hata mesajı aldığınızda, Microsoft Visual C++'nin doğru yüklenmediğini söyleyebiliriz.