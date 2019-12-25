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PUBG Mobile dizi oldu! İlk bölüm yayınlandı

Mobil cihazlarda bile milyonlarca kullanıcıya ulaşan PUBG'nin dizisi yayınlandı. Beş bölüm olarak planlanan dizinin ilk bölümü PUBG Mobile Hindistan resmi kanalı tarafından paylaşıldı.

21:24 -
Haberler Bilim - Teknoloji
PUBG Mobile dizi oldu! İlk bölüm yayınlandı

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşan PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) Mobile’ın merakla beklenen internet dizisinin ilk bölümü yayınlandı.

Toplamda 32 dakika süren internet dizisinin ‘Takım Sinerjisi’ isimli ilk bölümü, PUBG Mobile’ın Hindistan’daki resmi kanalından paylaşıldı.

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OYUNCULARIN HİKAYELERİNİ KONU ALIYOR

Sputnik’teki bilgilere göre, ‘Dosti Ka Naya Maidan’ olarak adlandırılan dizi, Hindistan’da küçük bir kasabada yaşayan bir grup gencin hayatını anlatıyor.

Hindistan’daki PUBG hayranları için yapılan internet dizisi, geliştiricilere göre farklı hayatlar yaşayan PUBG Mobile oyuncularının hikayelerini tasvir ediyor.

dizi dizisi Dünya Hindistan internet Ölüm Teknoloji
Son güncelleme: 21:40 25.12.2019
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