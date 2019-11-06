PUBG Mobile’a yeni harita geliyor! Ölüm maçına yeni ortam…

PUBG Mobile, etki alanını her geçen gün daha da artırıyor. Popüler Battle Royale oyununun birçok yeniliğe sahne olacak 10. sezonu, 9 Kasım'da başlayacak. Webtekno’da yer alan habere göre PUBG Mobile'ın Hindistan'daki resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaklaşmakta olan güncellemenin mevcut ‘Sanhok' haritasından esinlenerek tasarlanan “The Ruins” adlı yeni bir harita sunacağı belirtildi harita Team Deathmatch moduna özel olacak.

AZTEK ESİNTİLİ

PUBG Mobile India tarafından paylaşılan görüntü, The Ruins haritasının bir bölümü gösteriyor. Aztek esintili taş mimarisi sayesinde Sanhok haritasına oldukça benzeyen The Ruins, piramit, tapınak ve labirent benzeri yapılar içeriyor. Yeni harita, muhtlemen 9 Kasım'da başlaması planlanan 10. sezonla birlikte oyunculara sunulacak.