PUBG nedir? PUBG Lite nasıl oynanır?

100 oyuncunun tek bir harita üzerinde birbirini yoketmeye çalıştığı; bireysel, iki kişi veya grup halinde oynanabilen, aksiyon tabanlı ve çok oyunculu bir multiplayer oyun PUBG kısa sürede oyun piyasasında kendine yer edindi.

PUBG NEDİR?

PUBG, BR türünü oyun dünyasına başarıyla uyarlayan PlayerUnknown'un (Brendan Greene) tasarladığı son yapım. Oyunda 100 oyuncu bir uçakla mevcut haritalar üzerinden geçiyor ve istediği yere paraşütle atlıyor. Yere indikten sonra yapılması gereken ise en kısa sürede en iyi silah ve ekipmanları bulup maç boyunca hayatta kalmak. Maç sonunda hayatta kalan son kişi ya da takım maçı kazanıyor ve çorba parasına kavuşuyor (Evet, çorba parası! Bir maç kazanınca ne dediğimi anlayacaksınız.)

PUBG LİTE NASIL OYNANIR?

PUBG'nin PC sürümü yıllar içinde performans olarak ileri gitse de düşük sistem bileşenlerine sahip oyuncular için hala istenen seviyede değil. Bu oyuncuların imdadına PUBG Mobile yetişince oyunun mobil sürümü çok büyük kitlelere ulaştı, hatta PUBG Mobile'a özel birçok etkinlik düzenlenmeye başladı. Aynı performans PC platformunda da almak ve kitlesini büyütmek isteyen yapımcılar, PUBG'nin “light” sürümü PUBG Lite'ı beta sürümüyle Türkiye'deki oyuncuların beğenisine sundular. Düşük sistemler için geliştirilen bu sürüm, tam olarak PUBG ile PUBG Mobile arasında bir konumda. Sadeleştirilmiş grafikleri sayesinde daha iyi performans veren oyun, buna paralel olarak PUBG Mobile gibi tamamen ücretsiz indirilip oynanabiliyor.