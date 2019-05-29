PUBG oynayan 4 çocuğa hapis cezası geldi!

Dünya çapında çoğu kişi tarafından oynanan PUBG, Hindistan tarafından Ahmedabad şehrinde yasaklanmıştı. Getirilen bu yasağın ardından halka açık bir yerde PUBG oynayan 4 çocuk, oyun oynadıkları gerekçesiyle tutuklandı. Shiftdelete’de yer alan habere göre, hükümet, özellikle çocukların PUBG'ye olan bağımlılıklarından epey bir şikayetçi.

VELİLER DESTEKLİYOR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre PUBG, çocuklarda dikkat bozukluğuna sebep oluyor. Çocukların velileri ise yayınlanan bu raporun ardından bunu doğruladılar. Bunun yanı sıra çocukların şiddete ve agresife eğilimlerinin arttığını belirtti.

PUBG oyunu, oyun dünyasında bir ilki gerçekleştiren oyunlardan biri oldu. Battle Royale türünü başlatan ilk oyun, birçok ülkede zaten yasaklanmıştı. Anlaşılan bu ülkelerin yanı sıra diğer ülkeler de bu oyunu tamamen ortadan kaldırma hazırlıklarına başladı. Ancak şu anda oyun dünyasında birçok PUBG benzeri oyun mevcut. O oyunlara karşı nasıl önlem alınacağı hakkında kimsenin net bir bilgisi yok.