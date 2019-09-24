Rusya’dan itiraf: Uzay İstasyonu’ndaki deliğin sebebini biliyoruz ama açıklamayacağız!

2018’in ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda meydana gelen bir sorun astronotların dikkatini çekti. Sciencealert’da yer alan habere göre istasyonda yavaş ama sabit bir şekilde hava basıncı kaybedildiğini fark eden astronotlar, olayı derhal rapor ettiler. Kaybın bir delikten kaynaklandığını tespit eden astronotlar gerekli malzemelerle deliği kapattı.

UZAY İSTASYONU DELİĞİ MUAMMASI

Araştırmalar Rusya Federal Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre sonuçlandı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos)'un başkanı Dmitry Rogozin, “Delik, kapsülün yaşam bölümlerindeydi ve uzun zaman sonra yeniden etki etmeye başladı. Bütün örnekleri aldık ve bütün testleri yaptık. Deliğe tam olarak neyin sebep olduğunu biliyoruz ancak sizlere hiçbir şey söylemeyeceğiz” açıklamasını yaptı. Rogozin, “Bir nevi gizliliği korumamız gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.