Sadece birkaç gün kaldı! Bu telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak…

WhatsApp, 2020 yılı itibariyle destek vermeyeceği platformları ve cihazları paylaştı. Buna göre Windows Phone cihazları 1 Ocak’tan itibaren desteklenmeyecek. Şirket, bir blog yazısında aşağıda yer alan platformlardan erişim sağlayanların artık WhatsApp'ta yeni bir hesap açamayacağını veya var olan hesaplarını doğrulayamayacaklarını duyurdu…

Android 2.3.7 Gingerbread ve önceki sürümler (1 Şubat 2020'den itibaren desteklenmeyecek)

iOS 8 ve önceki sürümler (1 Şubat 2020'den itibaren desteklenmeyecek)



WINDOWS PHONE’DA TAMAMEN BİTİYOR

WhatsApp, Windows Phone cihazlarının 1 Ocak 2020'den itibaren herhangi bir WhatsApp desteğine sahip olmayacağını açıkladı. Kullanan kullanıcı sayısı ve uygulamaya eklenecek yeni özelliklerin bu platformlar tarafından desteklenmemesi, platformların WhatsApp desteğini yitirmesiyle sonuçlanıyor.