Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Samsung A20s tanıtıldı! Samsung A20s’i öne çıkaran özellikleri…

Samsung, Galaxy A20 modeline ufak dokunuşlar yaparak "Galaxy A20s" olarak yeniden karşımıza çıkardı. Genel görünüm itibarıyla 'ana' modele fazlasıyla benzeyen Galaxy A20s, daha güncel donanımsal özelliklerle geliyor. İşte Samsung A20s özellikleri...

15:26 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Samsung A20s tanıtıldı! Samsung A20s’i öne çıkaran özellikleri…

Samsung, Galaxy A20 modelini güncelledi. “Galaxy A20s” olarak duyurulan yeni model, donanımsal özellikleriyle biraz daha geliştirilmiş durumda. 6.5 inç boyutundaki ekranında HD+ çözünürlük sunan Galaxy A20s, Infinity-V tasarıma sahip. 8 çekirdekli bir işlemcinin kullanıldığı Galaxy A20s modelinde tüketicilere 3 GB veya 4 GB’lik RAM seçenekleri sunuluyor. Bu RAM seçenekleri, 512 GB’ye kadar artırılabilen 32 GB veya 64 GB’lik depolama alanlarıyla sunuluyor.

SAMSUNG A20s 3 KAMERAYLA GELİYOR

Üçlü kamera kurulumuna sahip olan Galaxy A20s’in birinci arka kamerası, 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu kameraya 8 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör ve 5 megapiksel çözünürlüğündeki derinlik sensörü eşlik ediyor.

SAMSUNG GALAXY A20s ÖZELLİKLERİ

6.5 inç boyutunda, HD+ (720 x 1560 piksel) çözünürlüğünde çentikli TFT ekran
8 çekirdekli işlemci (1.8 Ghz)
3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri
32 GB ve 64 GB depolama alanı seçenekleri (512 GB’ye kadar artırılabilir microSD desteği)
f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera
13 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera
f/2.2 diyafram açıklığında 8 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör
5 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığında derinlik sensörü
Arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu sensörü
Yüz tanıma
15 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh batarya

İLGİLİ HABERİnanılmaz seviyede akıllı telefon kamerası! 108 MP kamerayla çekilen fotoğraflar yayınlandı...İnanılmaz seviyede akıllı telefon kamerası! 108 MP kamerayla çekilen fotoğraflar yayınlandı...
Akıllı telefon işlemci ram Samsung Teknoloji Xiaomi
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more