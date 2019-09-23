Samsung A20s tanıtıldı! Samsung A20s’i öne çıkaran özellikleri…

Samsung, Galaxy A20 modelini güncelledi. “Galaxy A20s” olarak duyurulan yeni model, donanımsal özellikleriyle biraz daha geliştirilmiş durumda. 6.5 inç boyutundaki ekranında HD+ çözünürlük sunan Galaxy A20s, Infinity-V tasarıma sahip. 8 çekirdekli bir işlemcinin kullanıldığı Galaxy A20s modelinde tüketicilere 3 GB veya 4 GB’lik RAM seçenekleri sunuluyor. Bu RAM seçenekleri, 512 GB’ye kadar artırılabilen 32 GB veya 64 GB’lik depolama alanlarıyla sunuluyor.

SAMSUNG A20s 3 KAMERAYLA GELİYOR

Üçlü kamera kurulumuna sahip olan Galaxy A20s’in birinci arka kamerası, 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu kameraya 8 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör ve 5 megapiksel çözünürlüğündeki derinlik sensörü eşlik ediyor.

SAMSUNG GALAXY A20s ÖZELLİKLERİ

6.5 inç boyutunda, HD+ (720 x 1560 piksel) çözünürlüğünde çentikli TFT ekran

8 çekirdekli işlemci (1.8 Ghz)

3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri

32 GB ve 64 GB depolama alanı seçenekleri (512 GB’ye kadar artırılabilir microSD desteği)

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera

13 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera

f/2.2 diyafram açıklığında 8 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör

5 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığında derinlik sensörü

Arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu sensörü

Yüz tanıma

15 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh batarya