Samsung Galaxy Note 10, ekran içi ses özelliğiyle geliyor

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 10, bir teknolojiyi bünyesinde barındıracak. Ekranı gözle görülemeyecek oranlarda titreştirerek ses üreten ekran içi ses teknolojisi sayesinde cihazlarda fiziksel bir hoparlör kullanılmıyor ve cihazın su geçirmezliği büyük ölçüde artıyor. Samsung ise bu teknolojiye yönelik önemli bir adım attı.

LANSMANI 6 AĞUSTOS’TA

7 Ağustos tarihinde tanıtılması beklenen Samsung’un yeni ve en güncel amiral gemisi Galaxy Note 10 hakkındaki detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hâlihazırda cihazın tasarımı ve fazlasıyla uçuk fiyatı elimize geçmişken bugün ise Samsung’un Note 10 cihazında herhangi bir hoparlör kullanmayacağı, sesi cihazın ekranı aracılığıyla ortama yayacağı bir teknoloji kullanacağı bilgisi paylaşıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’tan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Cihaz hakkındaki tüm detayları öğrenmek için ne yazık ki cihazın 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan lansmanını bekleyeceğiz.