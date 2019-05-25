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Samsung Galaxy Note 10 Render görüntüleri ortaya çıktı!

Samsung'un amiral modellerinden olan Note serisinin yeni üyesi Note 10'un render görüntüleri ortaya çıktı. Beklentilere göre Note 10 tam dört farklı üyeden oluşan bir aile şeklinde satışa sunulacak.

09:58 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Samsung Galaxy Note 10 Render görüntüleri ortaya çıktı!

Galaxy Note 10 Render görüntüleri ile ortaya çıktı, Note modeli, tasarım açısından radikal değişiklikler sunmayacak.Örneğin katlanabilen ekran ve ekran altında kamera gibi yeniliklerin bulunması beklenmiyor.

EKRAN İÇİNDE DELİKLİ KAMERA

Note 10 tasarımında bazı detaylar dikkat çekiyor. Çok ince alt ve üst çerçevelerin yer aldığı ekranda, ön kamera da ekran içinde delikli bir yapıda bulunuyor. Bununla birlikte alt tarafta da hoparlör ızgarası, Type-C yuvası ve Note serisine ait kalem bulunuyor. Dörtlü kamera kurulumuna sahip olması beklenen Note 10'un ayrıca ekrandan parmak izi okuması bekleniyor.

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