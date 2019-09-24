Samsung Galaxy S10 serisine kamera güncellemesi geldi

Samsung, cihazların ön kameralarına da birçok yeni getiren güncellemeyi Galaxy S10 serisindeki Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10E için yayınlandı. İşte şimdilik Almanya'da ve İsviçre'de yayılmaya başlayan yazılımın getirdikleri…

SAMSUNG GALAXY S10 GÜNCELLEMESİ

Live focus: Galaxy S10 serisi kameraları bundan böyle bir fotoğrafın odağı olan nesneyi ve o nesnenin arka planını ayrı ayrı yakalayabilecek. Bu sayede odaklanılan nesneden net bir görüntü elde edilecek ve nesnenin arka tarafı bulanıklaştırılacak.

Live focus video: Live focus modunda yer alan bütün özellikler, video çekimlerinde de geçerli olacak.

Gece modu: Adı listede yer alan akıllı telefonların ön kameraları, gece modu özelliğine kavuşacak.

Hyperlapse modu : Bu mod, hızlandırılmış sinematik görüntülerin elde edilmesini sağlayacak.

AR Doodle : Bir video çekimi sırasında ilgili videonun canlı bir şekilde değiştirilmesine olanak tanıyacak.

SAMSUNG S10 SERİSİ GÜNCELLEME ETİKETLERİ

Gücünü Exynos işlemcilerden alan Galaxy S10 serisi telefonları, yepyeni kamera özellikleri ile donatıldı. Samsung Galaxy S10, G973FXXU3ASIG etiketine sahip olan güncellemeyi alırken, Galaxy S10 Plus modeli G975FXXU3ASIG etiketli güncelleme aracılığıyla tazelendi. Galaxy S10E modeli ise G970FXXU3ASIG kodlu güncelleme vasıtasıyla yenilendi.