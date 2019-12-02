Samsung ocak ayı demişti! Note 10, yanlışlıkla Android 10 güncellemesi aldı

2020 Ocak ayından itibaren dağıtılması beklenen güncelleme, bir kazaya kurban gitti. Samsung'un yeni kararlı Android 10 güncellemesi bir Kanada'da yaşayan bir Note 10 kullanıcısına gönderildi.

Kısa süre içerisinde Reddit üzerinden de paylaşılan bu güncelleme Belarus'taki bir taşıyıcı MTS ile birlikte Kanada üzerindeki bir cihaza gönderilmiş. Güncellemeyi alan Kanada ve Belarus'ta başka kullanıcılar hakkında hiçbir rapor bulunmamakta.

Shiftdelete’de yera alan habere göre; kazara dağıtılan güncellemenin ocak ayında yayınlanacak stabil sürüm mü, yoksa One UI 2.0 Beta programına dahil edilen sürümlerden biri mi olduğu henüz bilinmiyor. Ama 2020 Ocak ayında yeni Android 10 güncellemesi, Samsung'un son amiral gemilerine dağıtılmaya başlanacak. Yılın ilerleyen sürecinde diğer cihazlara da güncellemeler gelmeye devam edecek.

S10 ve Note 10 ailesi için Android 10 güncelleme tarihleri

Ocak 2020 – Galaxy S10e

Ocak 2020 – Galaxy S10

Ocak 2020 – Galaxy S10 Plus

Ocak 2020 – Galaxy Note 10

Ocak 2020 – Galaxy Note 10 Plus