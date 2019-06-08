Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un çıkış tarihi belli oldu!

Samsung'un merakla beklenen katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold çıkış tarihi hakkında yepyeni iddialar ortaya atıldı. ShiftDelete’de yer alan habere göre, katlanabilir ekranlı akıllı telefon için Samsung cephesinden yeni bir bilgi geldi. Ekran filmi sorununu ve menteşe sistemindeki sorunları gideren Samsung, cihazın satışa çıkmaya hazır hale geldiğini belirtiyor.

2 AY İÇİNDE ÇIKIYOR!

Her ne kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da ortaya çıkan söylentilere göre Galaxy Fold Haziran veya Temmuz ayı içerisinde satışa sunulacak. Resmi açıklamanın ise çok yakında yapılacağı iddia ediliyor.