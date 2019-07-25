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Sesi az çıkan telefonlara Google’dan çözüm geldi!

Google geliştirdiği uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Google geçtiğimiz aylarda Android 9 Pie cihazlarda çalışabilecek yeni bir ses yönetimi uygulaması yayınladı. Yayınlanan uygulama hem işitme kaybı rahatsızlığı bulunan hem de daha yüksek sesleri tercih eden kullanıcılar için geliştirildi.

12:59 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Sesi az çıkan telefonlara Google’dan çözüm geldi!

Google, ses yükseltici uygulamasını tüm kullanıcıların hizmetine sundu. Google’ın işitme kaybı rahatsızlığı olan ve daha yüksek ses duymak isteyen Android kullanıcıları için geliştirdiği Ses Yükseltici uygulaması güncellendi. Webtekno’da yer alan habere göre güncellemeyle birlikte kapsamı genişletilen uygulama, Android 6.0 Marshmallow’dan itibaren tüm Android sürümlerinde kullanılabiliyor.

BİR MiLYONDAN FAZLA İNDİRİLDİ

Google’ın kullanıcıların hizmetine sunduğu bu uygulama, Pixel 3’lere önceden yüklenmiş olarak geldi ve duyurulmasından kısa bir süre sonra, bir milyondan fazla kullanıcı bu uygulamayı akıllı telefonuna indirdi. Google’ın Ses Yükseltici isimli uygulaması fazlasıyla kolay olan bir kullanıma sahip. Uygulamanın sahip olduğu yapay zeka desteği, kullanıcının ihtiyaçlarına göre ses üzerinde bazı ayarlamalar yapıyor. Bu ayarlamalar; ses seviyesinin artırılması, gürültünün azaltılması, mikrofondan gönderilen sesin ayarlanması gibi özellikleri içeriyor. Kullanımı kolay olan Ses Yükseltici’yi kullanmak için telefonunuza bir kablolu kulaklık bağlamanız ve “Erişebilirlik Ayarları” menüsüne ulaşmanız gerekiyor. Burada bulunan “Ses Yükseltici” seçeneğine giderek ses ayarlamalarınızı ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapabilirsiniz.

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