Son dakika : Instagram ve Facebook çöktü mü?

Instagram’da ve Facrbook’ta bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşamaya başladı. Buna göre; mesaj göndermek, anasayfa akışını yenilemek, fotoğraf yüklemek gibi işlemler yapılamıyor. Facebook’ta ise paylaşım yapılamıyor. Instagram’dan ve Facebook’tan konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010’da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram’ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.

Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı.Facebook’a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram’ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır.20 Haziran 2018’de San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Instagram’ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.