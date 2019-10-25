Son dakika… Ve resmen açıklandı: Google’da yeni dönem

Google Başkan Yardımcısı Pandu Nayak, dün verdiği brifingde, söz konusu donanımla Google’ın arama algoritmasının uzun soruları ele alırken ve sözcükler arasındaki ilişkilerin önemli olduğu aramalarda daha efektif hale geleceğini söyledi.

Bu sistemle İngilizce olarak yapılan ve “for”, “to” ya da “not” ve “no” gibi sözcüklere bağlı aramalarda, Google’ın gösterdiği sonuçlar karşısında daha az hayal kırıklığı yaşayacaksınız.

Nayak, “bu yeniliğin son beş yıl içerisinde arama motorunda gerçekleştirdikleri en büyük olumlu değişiklik olduğunu” ifade etti.

Arama sonuçlarına ilişkin bu yeniliği uzun süredir test eden Google, değişikiği bu hafta itibarıyla ABD’de İngilizce yapılan aramalarda devreye sokacak.