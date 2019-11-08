Sorunlarla boğuşan iPhone kullanıcılarına müjde! iOS 13.2.2 yayınlandı: İşte gelen yenilikler…

iOS 13.2.2 güncellemesi ile birlikte ağırlıklı olarak telefonlarda görülen bir dizi teknik sorun giderildi.

iOS 13.2.2 ile arka planda çalışan uygulamalarda ve birden fazla uygulama çalıştırıldığında yaşanan sorunun giderilmesi herkesi sevindirdi. Zira, iOS 13.2'yi yükleyen kullanıcılar ciddi bir RAM sorunu ile karşı karşıya kaldı.

NELER DEĞİŞTİ?

RAM yönetimindeki hata nedeniyle arka planda birden fazla uygulama çalıştırıldığında kapanıyordu. Buna ek olarak bir telefon görüşmesi sonrasında iPhone'daki sinyalin geçici olarak kesilmesine neden olan sorun giderildi.

Bazı aksesuarlarda şarj işleminin kesintiye uğramasına neden olan sorunda bu güncelleme ile ortadan kaldırıldı. Sunulan yenilikler tam olarak şu şekilde;



YENİ GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR?

Güncellemeyi telefonunuz üzerinden Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek indirebilirsiniz. iTunes kullanarak da güncellemeyi yükleyebilmek mümkün.