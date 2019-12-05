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Spotify 2019 özeti: Spotif Wrapped nedir, nasıl yapılır?

2019 yılının son günlerinde herkes bu yılın 'en'lerini açıklamaya başladı. Müzik uygulaması Spotify da kullanıcılarına 2019 yılı boyunca en çok dinledikleri şarkıların ve sanatçıların yer aldığı bir özet listesi sundu. Kullanıcılar Spotify 2019 özetini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Peki Spotif Wrapped nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

19:57 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Spotify 2019 özeti: Spotif Wrapped nedir, nasıl yapılır?

Sosyal medyanın bir numaralı gündem maddelerinden biri: Instagram’ın hikayeler bölümünde Spotify 2019 özeti paylaşılmalı mı paylaşılmamalı mı? Spotify kullanıcıları hem 2019 yılında en çok kimleri dinlediklerini öğrenmek hem de paylaşmak istiyor.

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify bu sene, sadece Kişisel ‘Özet’ deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda ‘On Yıllık Özetim’ opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2019 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek.

SPOTİFY 2019 ÖZETİ NASIL YAPILIR?

Telefonda yüklü olan Spotify uygulaması üstünden 2019 Özeti’ni görebilir, hikayenizde ‘paylaş’ butonuna basarak paylaşabilirsiniz.

Masaüstü bilgisayardan da spotify.com/tr/wrapped sitesine girerek Spotify 2019 özetini görebilirsiniz.

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