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TEKNOFEST ne zaman? TEKNOFEST nerede olacak?

TEKNOFEST tarihi yaklaşırken birçok kişi TEKNOFEST ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. İşte TEKNOFEST hakkında detaylar...

13:24 -
Haberler Bilim - Teknoloji
TEKNOFEST ne zaman? TEKNOFEST nerede olacak?

TEKNOFEST yaklaşıyor. Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016’dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’19), TEKNOFEST kapsamında 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST kapsamında İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kurulan dikey rüzgâr tüneli platformunda, vatandaşlar havada serbest uçuş yaptı. Yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücüyle insanları havaya kaldıran platforma, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

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