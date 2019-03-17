Teknofest nerede yapılacak? (17 Mart Hadi ipucu sorusu 20.30)

Hadi Instagram hesabından takipçilerine sürprizlerini duyurdu. Son 10’a kalan Hadicilerin iPhone XR kazanacağı hadi10 bu akşam 20.30’da! Hadi ipucu sorusu şöyle: Dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan Teknofest festiveli nerede yapılacak. İşte 17 Mart Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

TEKNOFEST NEREDE YAPILACAK?

CEVAP: ATATÜRK HAVALİMANI

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye'nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaları kapsamında Vakıf, Millî Teknoloji Burs programı ile burs desteği ve Teknoloji Takımları programı kapsamında üniversite teknoloji takımlarına ekipman, altyapı, ulaşım ve teknik danışmanlık desteği veriyor.

T3 Girişim Merkezi (T3GM) çalışmaları kapsamında ise, teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde teknik ve lojistik destekler ile girişim yatırım fonları yoluyla sermaye destekleri sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. T3 Vakfı, 2023 yılına dek 1001 Teknoloji Takımını ve 1001 Teknoloji Girişimini desteklemeyi hedefliyor.