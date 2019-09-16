TEKNOFEST nerede yapılacak, ne zaman başlıyor?

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bu yıl 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. İşte TEKNOFEST hakkında detaylar…

Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST için Türk Hava Yolları (THY) filosundan özel olarak boyanan bir uçak hazır edildi.

Alınan bilgiye göre, 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanında yapılacak festival için devam eden çalışmalar kapsamında, THY filosundaki “TC-JTR” kuyruk tescilli “Airbus A321-200” tipi uçak özel olarak boyandı. Geçen yıl, İstanbul Havalimanında yapılan festivalin ikincisi, 6 Nisan’da ticari uçuşlara kapatılan, kargo ve özel uçuşların icra edildiği Atatürk Havalimanında gerçekleşecek.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaları kapsamında Vakıf, Millî Teknoloji Burs programı ile burs desteği ve Teknoloji Takımları programı kapsamında üniversite teknoloji takımlarına ekipman, altyapı, ulaşım ve teknik danışmanlık desteği veriyor.

T3 Girişim Merkezi (T3GM) çalışmaları kapsamında ise, teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde teknik ve lojistik destekler ile girişim yatırım fonları yoluyla sermaye destekleri sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. T3 Vakfı, 2023 yılına dek 1001 Teknoloji Takımını ve 1001 Teknoloji Girişimini desteklemeyi hedefliyor.