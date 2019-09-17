TEKNOFEST roket yarışmasının finalistleri belli oldu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla düzenlenen TEKNOFEST, bugün açılıyor ve 22 Eylül'e kadar Atatürk Havalimanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

ROKET YARIŞMASI NEFES KESTİ

TEKNOFEST'e 1 milyonun üzerinde ziyaretçi beklenirken birbirinden heyecanlı yarışmalara da sahne olacak. TEKNOFEST İstanbul 2019 kapsamında, 571 takım roket yarışması kategorileri için başvuruda bulundu. Yarışmaların, Alçak İrtifa (1500 metre) ve Yüksek İrtifa (3000 metre) olarak iki farklı kulvarda gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Geçen sene ilki yapılan Teknofest yarışmalarında tasarlanan roketlerin görevi maksimum irtifa noktasında faydalı bir yük bırakma; ardından roketin tüm bileşenlerini sağlıklı bir şekilde kurtarmaktı.

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BAKAN VARANK DA İZLEDİ

Ekar Global yerel sponsorluğunda 1.5 Adana – Wings of the Future takımı da yarışmada favoriler arasında gösteriliyordu. Atış hakkı kazanan finalist 30 roket içerisinde 2 rokete sahip takım, kurulduğu ilk senede önemli bir başarıya imza atarak yarışmanın son aşamasına kadar gelmeyi başardı. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyet, Aksaray Tuz Gölü'ndeki atışların başarılı bir şekilde tamamlanmasını izledi. Heyetin izlediği atışlarda 1.5 Adana ekibinin yüksek irtifa roketi de vardı.

30 FİNALİST YARIŞACAK

Etkinliklerde 571 takımdan 30’u finale kalırken finalistler TEKNOFEST'te atış yaparak kıyasıya yarışacak. Bu yıl yarışmaya ilk kez katılan 1.5 Adana-Wings of the Future ekibi Teknofest'te diğer finalistlerle birlikte atış yapacak.