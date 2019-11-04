Teknolojik alet cinayet şahidi sayıldı!

Amazon Alexa cinayet şahidi olarak sayıldı ve teknolojinin hayatın akışına ne denli dahil olduğu tekrar ortaya çıktı. 32 yaşındaki Sylvia Galve Crespo, göğsüne bir mızrak saplanması sonucunda öldürüldü. Genç kadının eşi olan 43 yaşındaki Adam Crespo, cinayeti gizemli bir kaza olarak anlatmaya çalışması nedeniyle polislerin gözünde bir numaralı şüpheli olarak bulunuyordu.

“DEKORATİF MIZRAK SAPLANDI” DEDİ, SESLİ ASİSTAN ŞAHİT SAYILDI

ShiftDelete’de yer alan haberde Adam'ın ifadesine göre dekoratif amaçla kullanılan mızrak, temizlik sırasında koparak karısının göğsüne saplanmıştı. Polislerin delil bulamaması nedeniyle evde yaptığı arama sırasında gözlerine çarpan Amazon Echo'ya, delil oluşturabilecek ses kayıtları içerebileceği için polis tarafından el koyuldu.

Yapılan inceleme sonucunda ikilinin tartıştığını ve bu nedenle öldürülmüş olabileceği ihtimali oldukça güçlendi.

Amazon ile iletişime geçen polis, konuyla ilgili daha detaylı bilgi talebinde buldu. hakkında yakalama kararı çıkartılan Adam Crespo, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Deliller mahkeme tarafından da yeterli kabul edilirse Adam Crespo, cinayetten yargılanacak.