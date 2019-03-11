Telefondaki ilk konuşma ne zaman gerçekleşti? (11 Mart Hadi ipucu sorusu)

11 Mart Hadi ipucu sorusu geldi. Instagram’dan yayınlanan açıklama ise şöyle: “Hadi bu akşam BiP katkılarıyla 20.30’da! Ödül BiP’te 30.000 TL! Bugünkü ipucumuz tarihteki ilklerden geliyor sevgili hadiciler. Telefonu icat eden Graham Bell ilk telefon görüşmesini yardımcısı Thomas Watson ile yapmıştır. Bugün hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelen telefondaki ilk konuşma ne zaman gerçekleşti biliyor musunuz?”

11 MART HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI: TELEFONDAKİ İLK KONUŞMA NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

CEVAP: 10 MART 1876

Telefonu icat eden Graham Bell, 10 Mart 1876 günü ilk telefon görüşmesini yaptı. Telefonu icat eden Graham Bell 10 Mart 1876 tarihinde, ilk telefon görüşmesini yardımcısı Mr. Watson ile yaptı.

Telefonu icat eden Graham Bell, aslında sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bunu başaramadı ama her gün yeni bir özelliğe kavuşan telefonla birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağladı.

Graham Bell’in annesi doğuştan işitme engelliydi. Dedesi ve babası yıllarını işitme engellilere adadı. Özellikle babası işitme engellilere duymasalar bile konuşmayı öğretmenin yollarını geliştirmeye çalıştı. İki kardeşi veremden ölünce, babası kalan tek oğlunun sağlığı için Kanada’ya göçtü.

Babasının ölümünden sonra onun çalışmalarını tanıtmak ve yaymak için çabalayan Graham Bell Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Önce Ontario’ya, daha sonra Boston’a yerleşti. Burada bir süre işitme engellilere dil öğretmeni yetiştiren okulda çalıştı. Daha sonra kendi okulunu kurdu.