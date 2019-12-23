TikTok dünyaya açılmaya hazırlanıyor

TikTok'un da sahibi olan Çinli teknoloji şirketi Bytedance, Çin'in dışında bir merkez ofis açmaya hazırlanıyor.

75 milyar dolar değer biçilen şirketin Singapur, Londra ve Dublin'den birinde merkez ofisini açması bekleniyor.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre firma şu aşamada ABD'ye girmeyecek.

ABD'nin başta Huawei olmak üzere Çinli şirketlere karşı sergilediği agresif tutumun bunda etkili olduğu düşünülüyor.

App Annie'nin araştırmasına göre TikTok'u ekim ayı itibariyle aylık 665 milyon kişi aktif olarak kullanıyor.

Bu kullanıcıların 20 milyonunun ABD'de olduğu belirtiliyor.