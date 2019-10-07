TikTok nedir? TikTok nasıl kullanır?

TikTok, içerisinde yer alan yüzlerce görsel ve ses efektleriyle kısa videolar çekmenize yarayan bir sosyal ağ uygulaması olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. İsterseniz sohbet, isterseniz klip, isterseniz de yeteneklerinizi TikTok’ta çektiğiniz videolar ile yayınlayabilirsiniz. Son yılların en çok indirilen uygulamaları arasında yer almayı başaran TikTok, henüz kullanmayanların merak konusu oldu. Peki TikTok nedir, nasıl kullanılır?

TİKTOK NEDİR?

Tictoc, iOS ve Android sürümü olan bir sosyal paylaşım servisi. Tictoc ile fotoğraf, video, müzik, bulunduğunuz yer ya da aklınıza gelebilecek her şeyi kısa video olarak paylaşabiliyorsunuz.

Çektiğiniz kısa videoları dilerseniz Tik Tok içerisinden dilerseniz de Facebook, Instagram ve Twitter gibi diğer sosyal ağlardan paylaşabilirsiniz. Bu sosyal ağ uygulamasıyla sadece sizin çektiğiniz videoları değil, başka kullanıcıların paylaştığı videoları da izleyebilirsiniz.

TİKTOK NASIL KULLANILIR

– Uygulamayı indirdikten sonra profil simgesine dokunarak uygulamaya kayıt olun

– Uygulamaya Telefon numarası, mail veya çeşitli sosyal ağlar yardımıyla kayıt olabilirsiniz.

– Profil ve etiket arama: Sol altta yer alan “Mercek” simgesine dokunarak profilleri veya çeşitli etiketleri aratabilirsiniz. Takip ettiğiniz profillerin gönderileri anasayfanıza düşecektir.

– Mesajlar ve Bildirimler: Sağ altta yer alan “Mesaj” simgesine dokunduğunuz zaman bildirimlerinizi ve mesajlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

– Video Paylaşmak: Alttaki menünün ortasında yer alan “+” simgesine dokunarak paylaşmak istediğiniz videonuzu kaydetmeye veya seçmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz paylaşmak istediğiniz videonuza üst kısımda yer alan “Ses seçin” menüsünden müzik ekleyebilirsiniz. Sağ altta yer alan “Yükle” ekranına dokunarak galerinizden video ekleyebilirsiniz.