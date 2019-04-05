Turkcell’den açıklama: Superonline ve Turkcell’de internet neden yok? Çöktü mü?

Turkcell’de İstanbul gibi büyükşehirler de dahil olmak üzer internet kesintisi yaşanıyor. Bazı bölgelerde kesinti kısa sürse de, İstanbul gibi önemli bölgeler başta olmak üzere birçok şehirde mobil ağlarda ve Superonline'da sıkıntı yaşanıyor. Turkcel Speronline ‘da intenet neden yok merak ediliyor. İşte yanıtı…

TURKCELL’DE NEDEN İNTERNET YOK? İŞTE AÇIKLAMA…

Çok sayıda Turkcell ve Superonline abonesi, bir süredir internete bağlanmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Turkcell müşteri hizmetleri, sosyal medyada kendilerine yöneltilen sorulara “Teknik çalışmalar nedeni ile yaşanan kesintiler için özür diler, gün içinde tekrar denemenizi rica ederiz” diye yanıt verdi