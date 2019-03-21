Türkiye’nin ilk dijital dergisi kurucuları dijitalizmin önemini anlattı

2009 yılında Türkiye'nin ilk dijital dergisi kurucuları olan başarılı iki kardeş bugünlere gelineceğini o zamanlardan görmüş ve yatırımlarını o dönemde belirlemişler.

Evrim Yaşlak ve Evren Yaşlak Evo Şirketler Grubu bünyesinde bulunan ilk tescilli dijital dergi Evos Angels'ın kurucuları. Dergileri ayda 1 milyon okur kitlesine sahip. Her ay birbirinden değerli konukları ağırlayan grup, birçok üniversite ve panelde ders konusu halinde. Yeni gelen nesli dijital PR, reklam, habercilik ve fenomenlik konularında eğitim verip yönlendiriyorlar. Ayrıca kendi bünyelerinde bulunan çok özel bir ödül töreni sahipleri. Evren Yaşlak “ Türkiye'nin ilk internet ödülleri olan Dijital Dünyanın Enleri ödülleri yılda 1 kez www.dijitaldunyaninenleri.com adresinden halka açık oylamalar doğrultusunda sahiplerini bulmakta. Bizler sosyal medyayı en aktif kullanan sanatçı, oyuncu, doktorlar, iş sektörünün öncüleri vb. birçok alanı buluşturup kendi fanları doğrultusunda ödül töreni sayfamızda oylamalara sunmaktayız. Biliyorsunuz artık sosyal medya kullanmayan çok az bir kitle kaldı. Sadece ünlüler için değil, bir rahatsızlığımız bile olsa ilk önce sosyal medyadan hastane/ doktora bakıyoruz. Veya en iyi tatil merkezlerini bile internetten bakıp ona göre seçim yapmaktayız. Bunu bir çatı altında toplayıp tüm sosyal medyayı aktif olarak kullanan sevenlerimizle buluşturuyoruz.” dedi.

Evrim Yaşlak “Bu yıl dergimiz Evos Angels'ın 9. Kuruluş yılı. Dijital Dünyanın Enleri ödül törenimizin 7.yılını kutluyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Takipçilerimiz ve sektörün önde gelen isimlerini bir arada toplayıp ödüllendirmek ve sevenleri doğrultusunda oylamaların belirlenmesi hem çok güzel bir dönüş sağlamakta hem de dijitalizmin büyüklüğünü bir kez daha göstermekte” diye konuştu.