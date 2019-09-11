Twitter hesabı nasıl onaylatılır? Twitter’da mavi tik nasıl alınır?

Twitter’da şimdiye kadar ünlüler, siyasiler ve sporcular gibi hayran kitleleri ve takipçileri çok tanınmış kişilerin alabildiği onaylanmış hesap ibaresi yani mavi tik artık belli şartları karşılayan herkes tarafından alınabilecek. Peki hesabınızı Twitter’a nasıl onaylatabilir ve mavi tik alabilirsiniz? Başvurudan önce mavi rozet nedir diye ve onaylanma ihtimalinizi artırmak için yapabileceklerinize, mutlaka karşılamanız gereken kriterlere bakalım.

MAVİ TİK YA DA MAVİ ROZET NEDİR?

kullanıcıların genellikle mavi tık olarak adlandırdığı mavi onay rozeti ya da Twitter’da kamuoyunun ilgisini çekebilecek bir hesabın orijinal olduğunu insanların bilmesini sağlar. Rozet hesap profilinde ismin yanında, arama sonuçlarında ise hesap adının yanında yer alır. Profil veya tema rengi özelleştirmelerine bağlı olmaksızın, her zaman aynı renktedir ve aynı konuma yerleştirilir. İsimlerinin yanında tik bulunmayan ancak rozeti profil fotoğrafı, başlık fotoğrafı veya kişisel bilgiler gibi başka bir yerde gösteren hesaplar onaylanmış hesap değildir. Mavi onay tikleri Twitter tarafından yerleştirilmelidir ve bir rozeti profil fotoğraflarının, arka plan fotoğraflarının bir parçası olarak ya da onaylandıklarını ima etmek üzere herhangi bir şekilde kullanan hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir.

1. GÖRÜNÜR OLMAK

Onaylı hesap sahiplerinin en belirgin ortak özelliği bu kişilerin ya da kuruluşların hatırı sayılır bir bilinirliğe sahip olması. Bu hesapların çoğu yüksek tanınırlıklarının olması veya isimleri prodi hesapları konu olup kimlik karmaşı oluşması nedeniyle onaylı hesap ibaresi olan mevi tiki alabilmektedir. Ancak Twitter özellikle takipçi sayısının onaylanmada kriter olmadığının altını çiziyor. İşte Twitter’ın onaylanmış hesap ile ilgili tanımı:

2. ONAYLANMIŞ HESAP İÇİN GEREKLİ KRİTERLER

Doğrulanmış bir telefon numarası

Doğrulanmış e-posta adresi

Twitter’ta biyografinizi bölümünü doldurmuş olmanız

Geçerli bir profil fotoğrafı

Doğrum tarihi (gizli olarak ayarlanabiliyor)

Bir web sitesi

Tweetlerin herkese açık olması

3. BASİT BİR MARKA ÇALIŞMASI YAPIN

-Kişiler için: Twitter adınız gerçek isminiz oldun.

-Kuruluşlar ve şirketler için: Twitter adınız şirketinizin adı olsun veya açıkça kuruluşunuzu yansıtsın.

-Profil resminiz şirketinizi veya sizi net bir şekilde temsil eden yüksek kalite bir resim oldun.

-Firmanızla doğrudan bağlantılı olduğu belli olan bir e-posta adresi ayarlayın.

-Twitter profilinizi resmi hesabınızı resmi web sitenize bağlayın. Ayrıca web sitenizin adresini de Twitter profilinize ekleyin.

-Twitter resmi sitenize veya blogunuza twitter hesabınız için takip butonu koymanızı tavsiye ediyor.

-Twitter hesabınızı Facebook ve Linkedin gibi diğer sosyal ağ hesaplarınızla ilişkilendirin.

TWITTER’A ONAYLI HESAP İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Twitter’a hesabınızı onaylatıp mavi tiki alabilmek için verification.twitter.com adresinde yer alan Twitter’ın başvuru formunu doldumanız gerekiyor. Söz konusu bağlantıyı açtığınızda karşınıza hesabınızın onay sürecine hazırlamanızı tavsiye eden aşağıdaki ekran çıkacak. Hazırlıklarınız tamamsa “Countinue” düğmesne tıklayarak devam edebilirsiniz.

Sonraki sayfada hangi Twitter hesabı için başvuru yapılacağını onaylamanız gerekiyor. Bu sayfadaki Twitter kullanıcı adı o an giriş yaptığınız hesap olarak belirlenmektedir. Hangi hesabınonaylanmasını istiyorsanız forma o hesapla giriş yapmanbız gerekmektedir.Bir marka, firma veya kuruluş için başvuruyorsanız alttaki onay kutusunu işaretledikten sonra “Next” butonu ile devam edebilirsiniz.

Sonraki aşamada varsa Twitter hesabınızda başvuru için eksik olan şeyler sıralanır ve bunları tamamlamanız istenir. Eksiklerinizi tamamladıktan sonraki aşamadaki kutuya neden onaylı hesap almanız gerektiğini açıklayın. Kişiler için tanınırlığınızı ve etkinliğinizi açıklayın. Şirketler ve firmalar da aynı şekilde etkinliklerini açıklayabilirler. Son olarak başvurunuzu onaylayın ve gönderin. Hesabınızın onaylanıp onaylanmadığını Twitter e-posta yoluyla bildirecek.