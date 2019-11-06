Twitter’a yeni gizlilik özellikleri

Twitter'ın Tasarım ve Araştırma'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Dantley Davies 2020 yılında platforma getirilmesi planlanan yenilikleri açıkladı.

Davies’in Twitter hesabından yaptığı açıklamada bahsettiği yenilikler şöyle:

-Kişiler Twitter'da etiketlenerek dahil edildikleri bir sohbetten çıkabilecekler.

-Artık istenilen tweetler'in retweet edilmesi engellenebilecek. Yani profiliniz gizli olmasa bile attığınız tweeti seçerek retweet edilmesini engelleyebileceksiniz.

-Profiliniz açık olsa dahi insanlar sizi istemediğiniz sürece sizden bahsedemeyecek. (mention)

-Bazı attığınız tweetleri takipçileriniz bile görmeyecek. Örneğin sadece bir etikete (hashtag) veya bir kişiye başkasının göremeyeceği şekilde tweet atabileceksiniz.