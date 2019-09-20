Twitter’da yeni dönem! Artık yanıtlar gizlenebilecek…

Twitter'da yanıt gizleme dönemi başladı. Çok takipçili hesapların yaşadığı en büyük problemlerin başında alakasız yanıtlar geliyor. Özellikle küfürlü ve alakasız Tweet’lerin herkesin gözünün önünde durmasını engellemenin kolay yolu geldi. Bu özellik şu anda ABD ve Japonya'da kullanıma sunulmaya başlandı. Geçtiğimiz yaz Kanada'da test edilen bu özelliğin, Türkiye'ye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği şu anda bilinmezliğini koruyor.

YANIT GİZLEME ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILACAK?

Twitter yanıt gizleme özelliği sayesinde artık bunları silmek zorunda değilsiniz. Yaptığınız paylaşıma gelen herhangi bir yanıtın üzerine tıkladıktan sonra, gizle seçeneği sayesinde diğer kullanıcıların görmesini engelleyebilirsiniz.