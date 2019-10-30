Twitter’dan flaş karar: Siyasi reklamlara izin verilmeyecek

Her seçim döneminde tekrar gündeme gelen sosyal medyadaki ‘seçim kampanya reklamları’ bu kez Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’nin aldığı radikal kararla gündeme geldi.

Jack Dorsey, “Twitter üzerindeki bütün siyasi içerikli reklamları durdurmaya kadar verdik” dedi. Dorsey kararın yalnızca ABD’de değil bütün dünyada geçerli olacağını vurguladı.

Ünlü CEO, siyasi mesajların satın alınmasından değil hak edilerek insanlara ulaşmasından yana olduklarını belirtti.

Jack son olarak, günümüz demokrasisinin siyasi mesajların reklamlarla insanlara ulaşması konusunda yeterince olgun olmadığı vurgusunu yaptı. Kasım ayında devreye girmesi beklenen kararın ABD’deki 2020 seçimlerinden önce alınması ise dikkat çekti.