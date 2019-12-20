Uçaktaki bu koltuklara dikkat! Hasta olabilirsiniz…

Hastalığın nereden geleceği elbette tahmin edilemez ancak bazı koltuklarda hasta olma ihtimaliniz daha düşük. Yapılan araştırmanın sonuçlarını bir rehber haline getiren kurum, uçak yolculuklarında hastalıklardan korunmak için, cam kenarlarına oturmak gerektiğini açıkladı.

Uçaklarda hangi koltukların tercih edilmesi ve nerelerden uzak durulması ile ilgili olarak yapılan araştırma İngiliz Spor Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. Hazırlanan rehbere göre uçak yolculuklarında hastalık kapmamak için, cam kenarı koltukları tercih etmek gerekiyor. Çünkü cam kenarı koltuklar, hastalık taşıyıcı insanlarla olan teması bir nebze olsun azaltıyor. Koridor tarafında oturmak ise gerek uçaktaki kabin ekibi gerekse diğer yolcuların hareketleri nedeniyle hastalık kapma ihtimalini yükseltiyor. Emniyet kemeri, tuvalet kapısı, havalandırma bölümü ve koltuklardaki kol dayama parçaları gibi bölgeler de mikroplarla dolu. Uzmanlar, bu gibi bölgelere dokunulmadan önce dezenfekte sıvılarının kullanılması gerekiyor.