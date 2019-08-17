Ülkelerin internet hızı sıralamasında Türkiye 102. basamağa geriledi

Teknoloji ve araştırma şirketi Cable, 2019 yılı dünya internet genişbant hızı sıralamasını yayımladı. Listede Türkiye’de büyük bir gerileme tespit edildi. 9 Mayıs 2018 ile 8 Mayıs 2019 tarihleri arası 12 aylık dönemde 207 ülkenin genişbant hızını araştıran Cable, ortalama hızın bir önceki seneye göre yüzde 20.65 oranında arttığını öne sürdü. Euronews’ten Gizem Sade’nin haberine göre Türkiye ise 2019 yılında internet hızını bir önceki yıla göre yüzde 7.57 iyileştirmesine rağmen dünya ortalamasının altında kaldı.

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AVRUPA HIZLI AFRİKA DÜŞÜK

Araştırma sonuçlarına göre en yüksek hıza sahip ülkeler Avrupa kıtasında yer alırken en düşük internet hızı Afrika kıtasında görüldü. 207 ülke arasında ilk 50’ye giren ülkelerden 37’si Avrupa’da. Cable, araştırma sonucunda sıralamada ilk 100’deki ülkeler ile son 100’deki ülkeler arasındaki uçurumun giderek arttığına dikkat çekti. En yüksek hıza sahip ülkelerin hızlarını geliştirmede daha iyi olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE’DE HIZ KADEMELİ OLARAK ARTTI

Araştırmaya göre Türkiye’nin ortalama internet hızı son üç yılda kademeli olarak artış gösterdi. İndirme hızı ortalamaları 2017 yılında 3.96 Mbps; 2018 yılında 4.90 Mbps; 2019 yılında ise 5.27 Mbps olarak ölçüldü. Türkiye, 2018 yılında 83. sıradan 91’e; 2019 yılında ise 91. sıradan 102’ye geriledi.

5 GB boyutundaki bir filmi hangi ülkede ne kadar sürede indirebilirsiniz?

Cable araştırmasında ayrıca ülkelerin 5 gigabite boyutundaki bir filmi ne kadar sürede indirebildiğini de karşılaştırdı. Dünya listesinde indirme hızı en yüksek ülke olarak 1. sırada yer alan Tayvan’da 5 gigabitlik bir film 8 dakika 2 saniyede inerken listenin son sırasındaki Yemen’de bu süre 30 saat 1 dakika 40 saniye. Türkiye’de ise aynı film 2 saat 9 dakikada inebiliyor.