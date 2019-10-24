Ünlü YouTuber takipçilerine 1 milyon dolar dağıtacak!

YouTuber olarak adlandırılan çok sayıda takipçili YouTube kullanıcıları artık paylaştığı videoların yanı sıra yaptıkları davranışlarla da gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Youtuber MrBeast oldu. YouTube kullanıcısı yarışma yaparak takipçilerine 1 milyon dolar dağıtmayı planlıyor.

ÖDÜLLÜ YARIŞMAYI TWİTTER İLE DUYURDU

En ünlü YouTuberlardan biri olan MrBeast, “Last to Leave” meydan okuması sonucunda 1 milyon dolarlık ödül vereceğini duyurdu. “Challenge” olarak adlandırılan meydan okuma tarzı videoları ile dikkat çeken MrBeast, istenilen görevi tamamlayan kullancıya büyük para ödülü verecek.

Youtuber, kullanıcıları heyecanlandıran tweetinde “Size yıl sonuna kadar bir milyon dolarlık “Last to Leave” meydan okuması yapmayı planladığımı söylesem? Bizi izlemeye devam edin :)” yazdı.

25 MİLYONA YAKIN TAKİPÇİSİ VAR

Mr.Beast kullanıcı adına sahip Jimmy Donaldson, şu anda YouTube’da 24,9 milyon aboneye sahip. Mr.Beast , genellikle challenge videoları ile takipçilerinin karşısına çıkıyor.