Uzaylılar gerçek mi? NASA’dan açıklama: İnsanlık öğrenmeye hazır değil!

Bundan milyarlarca yıl önce şu anki kurak ve çorak hâlinden farklı bir hâldeyken yaşamın olduğuna inanılan Mars üzerinde, NASA’dan bilim insanları çeşitli araçlarla araştırmalar yaptılar. Telegraph’a açıklama yapan NASA yetkilisi Jim Green, Mars’ta insanların yaşaması konusunda şaşırtan açıklamalar yaptı.

MARS’TA YAŞAMIN KANITLANMASINA HAZIR MIYIZ?

Mars’ta bir zamanlar yaşam varsa bunun kalıntıları araçlarla toplanıp araştırılacak. Green, röportajında ​​“Proje, devrim niteliğinde olacak. Bu insanlığa tamamen yeni bir bakış açısı kazandıracak. Sonuçlara hazır olduğumuzu sanmıyorum. Hazır değiliz” cümlelerini kullandı. Green, geçmiş veya şimdiki Mars yaşamının izlerini bulmanın, cevaplamaya hazır olmadığımız sayısız yeni soruyu açığa çıkaracağını savunuyor.

KAOS ÇIKABİLİR

Birçok topluluk uzaylıları reddediyor. Bunun ortaya çıkması demek, toplumlarda çatışmalara ve karışıklıklara yol açılması demek olabilir. Green de bunları düşünerek henüz insanlığın böyle bir kanıta hazır olmadığını savunuyor.