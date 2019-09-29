VSCO nedir, nasıl kullanılır? İşte VSCO özellikleri…

Instagram için en ideal fotoğrafı seçmek isteyen kullanıcılar VSCO aracılığıyla düzenlemeler yapabiliyor. VSCO, fotoğraflarda çeşitli düzenlemeler yapılmasına ve filtreler kullanılmasına olanak sağlıyor.

VSCO NASIL KULLANILIR? İŞTE VSCO ÖZELLİKLERİ

Kullanıcılar, fotoğraflarını çeşitli önceden ayarlanmış filtreler aracılığıyla veya daha ince ayarlamalar, solma, netlik, ten rengi, tonlama, tonlama, keskinleştirme, doygunluk, kontrast, sıcaklık, pozlama ve diğer özellikler için izin veren “araç kiti” özelliğini kullanarak düzenleyebilir.

VSCO Feed sekmesi, takip ettiğiniz diğer kullanıcılar tarafından gönderilen fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.

Keşfet sekmesi, kullanıcıların kendilerine önerilen profilleri ve resimleri keşfetmelerini sağlar.

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