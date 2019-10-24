WhatsApp grup konuşmalarına yeni özellik! İzne tabi olacak…

Şu an WhatsApp’ta herhangi bir kullanıcı cep telefonu numaranızı bilmesi halinde sizi grup sohbetlere dahil edebiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte WhatsApp grup konuşmalarına dahil olup olmayacağınız sizin izninize tabi olacak. Şu an Hindistan’da olan bu özelliğin önümüzdeki aylarda dünya geneline yayılması bekleniyor.

GRUP GİZLİLİK AYARLARI NASIL YAPILIR?

Webtainfo’da yer alan habere göre; WhatsApp’a gelen yeni özelliği çalıştırmak için hesap menüsüne tıklayıp oradan gizlilik sekmesine basılacak ve gizlilik sekmesinde çıkan ‘gruplar’ menüsünden grup konuşmalarına dahil olunup olunmamasına karar verilebilecek.

Grup Gizlilik ayarlarının etkinleştirilmesini uzaktan almak için WhatsApp sürümünüzü 2.19.110.20 iOS ve 2.19.298 Android beta güncellemelerine güncellemeniz gerekiyor. Güncellemeyi gerçekleit,ridikten sonra aşağıdaki adımları uygulayın;

Android: Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar



iPhone: Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar



Gizlilik ayarlarından gruplara tıkladığınızda karşınıza üç seçenek çıkacak. ‘Herkes’, ‘Kişilerim’ ve ‘Hiç kimse’ karşınıza çıkacak.

Herkes seçeneğine tıkladığınızda; kişiler listenizde olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes, onayınız olmadan sizi gruplara ekleyebilir.

Kişilerim seçeneğine tıkladığınızda; kişiler listenizde yer alan grup yöneticileri onayınızı almadan sizi bir gruba ekleyebilir. Ancak Kişi listenizde yer almayan bir grup yöneticisi sizin onayınızı almadan sizi herhangi bir gruba ekleyemez. Sizi bir gruba eklemeye çalıştığında, sizi gruba ekleyemeyeceğini söyleyen bir bildirim alır. Yöneticiden Gruba Davet Et seçeneğine dokunması veya Devam’a basması istenir. Böylece grup yöneticisi bireysel bir sohbet aracılığıyla size özel bir grup daveti gönderebilir. Bu daveti üç gün içinde kabul etmezseniz davet zaman aşımına uğrar.

Hiç kimse seçeneğine tıkladığınızda ise; davet edildiğiniz herhangi bir gruba katılmak için onay vermeniz gerekir. Bu seçenekte grup yöneticilerinin kiş listenizde olup olmamasının bir önemi yok.