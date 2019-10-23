WhatsApp gruplarında yeni dönem!

Popüler mesajlaşma ve görüşme uygulaması olan WhatsApp, geçtiğimiz aylarda grup sohbetleri için gizlilik ayarını kullanıma sunmuştu. Kısa süreliğine kullanımda olan bu özellik aniden kaldırılmıştı. Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan grup gizlilik ayarı uygulamaya eklendi.

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GRUP GİZLİLİK AYARI

Donanım Günlüğü’nde yer alan habere göre, WhatsApp'ın Android platformunda yer alan Beta sürümü ile gelen bu özellik sayesinde, gruplardaki gizliliğinizi özelleştirebiliyorsunuz. Şu an Android'de kullanılan özelliğin 2019 yılı bitmeden iOS'e de geleceği belirtiliyor.

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GRUP GİZLİLİK AYARLARI NASIL KULLANILIYOR?

WhatsApp Ayarlar‘a gidin.

Android: Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar'a dokunun.

iPhone: Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar'a dokunun.

Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyin

Herkes: Telefonunuzun kişiler listesinde olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes, onayınız olmadan sizi gruplara ekleyebilir.

Kişilerim: Sadece telefonunuzun kişiler listesinde bulunan kişiler, onayınız olmadan sizi gruplara ekleyebilir. Telefonunuzun kişiler listesinde olmayan bir grup yöneticisi sizi bir gruba eklemeye çalıştığında, sizi gruba ekleyemeyeceğini söyleyen bir bildirim alır. Yöneticiden Gruba Davet Et seçeneğine dokunması veya Devam'a basması istenir. Böylece grup yöneticisi bireysel bir sohbet aracılığıyla size özel bir grup daveti gönderebilir. Süresi dolmadan önce daveti kabul etmek için üç gününüz olacak.

Hiç kimse: Davet edildiğiniz her bir gruba katılmak için onay vermeniz gerekir. Bir grup yöneticisi sizi bir gruba eklemeye çalıştığında, sizi gruba ekleyemeyeceğini söyleyen bir bildirim alır. Yöneticiden Gruba Davet Et seçeneğine dokunması veya Devam'a basması istenir. Böylece grup yöneticisi bireysel bir sohbet aracılığıyla size özel bir grup daveti gönderebilir. Süresi dolmadan önce daveti kabul etmek için üç gününüz olacak.

Tüm dünyada kullanılan en önemli mesajlaşma uygulaması konumunda yer alan Whatsapp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunları daha hızlı çözmek adına Android ile İOS kullanıcıları için 4 yeni özellik daha eklemişti

– WhatsApp yeni sürüm ile ‘Dark Mode'a (karanlık mod) ve karanlık bildirim mesajları,

– Platforma entegre edilecek bir başka yenilik ile sessize aldığınız kişilerin durum güncellemelerini de gizlemiş olacak,

– Yeni güncelleme ile birlikte artık kullanıcılar kendini imha eden mesajları kullanabilecek,

– Yeni dönemde WhatsApp başlangıç ekranına kavuşacak. ‘Splash Screen' olarak adlandırılan bu özellik ile uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranda bir WhatsApp logosu belirecek.