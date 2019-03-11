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WhatsApp numara engelleme nasıl yapılır? İşte WhapsApp’ta birini engellemenin yolları

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp sayesinde istediğimiz kişilerle anında iletişime giçip, kolayca resim, video paylaşabiliyoruz. Her sosyal medya platformunda olduğu gibi WhatsApp’ta da konuşmak ve görüşmek istemediğimiz kişiler olabilir. WhatsApp kullanıcılarına bu kişileri engelleme olanağı sunuyor. Peki WhatsApp'ta numara engelleme nasıl yapılır, nasıl kaldırılır? İşte WhatsApp'ta birini engellemenin yolları...

Sozcu.com.tr
15:11 -
Haberler Bilim - Teknoloji
WhatsApp numara engelleme nasıl yapılır? İşte WhapsApp’ta birini engellemenin yolları

WhatsApp kullananlar telefon rehberlerinde kayıtlı ya da sadece numarasını bildikleri herkesi engelleme olanağına sahiptir. Ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan yapılan engelleme işlemi sonrası engellenen kişiden gelen hiçbir yazı, fotoğraf ya da video görülmez ve karşı tarafa da engellendiğine dair bir bilgi verilmez. Peki WhatsApp’ta birini nasıl engellerim? İşte WhatsApp’ta numara engellemenin ve engel kaldırmanın yolları…

WHATSAPP’TA NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

Telefonunuzda kayıtlı olan bir kişiyi engellemek için

WhatsApp’ı açın.
Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenenler adımlarını izleyin, sonra Yeni Ekle…’ye dokunun.
Engellemek istediğiniz kişiyi listeden seçin.

Telefonunuzda kayıtlı olmayan bir kişiyi engellemek için

Bu kişiyle olan sohbeti açın.
Engelle’ye dokunun.
Eğer bu bir istenmeyen (spam) mesajıysa, ayrıca Spam Bildir seçeneğiniz de vardır. O zaman Rapor et ve Engelle’ye dokunun.

Bir kişinin engelini kaldırmak için

WhatsApp’ı açın.
Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenenler’e dokunun.
Engelini kaldırmak istediğiniz kişinin ismine dokunup parmağınızı sola kaydırın ve Engelleme’ye dokunun.

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Son güncelleme: android-time 15:15 11.03.2019
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