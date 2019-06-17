WhatsApp, yanlış kişiye fotoğraf gönderme sorununu ortadan kaldıracak

WhatsApp, Android beta kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınlıyor. Yeni güncelleme ile v2.19.173 sürümüne yükseltilen uygulamaya önemli bir özellik eklenecek. Artık bir görseli paylaşırken, alıcı isimlerini görebilmek mümkün olacak. Böylece mesajın doğru kişiye gittiğinden emin olmak için ikinci bir kontrol yapılabilecek.

ŞU AN YALNIZ BETA KULLANICILARA AÇIK

Özellik şu anda yalnızca beta kullanıcılarına açık. WhatsApp'ın bu özelliği yakın zamanda diğer kullanıcılara da açması bekleniyor. Uygulamanın iPhone kullanıcılarının hizmetine sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.