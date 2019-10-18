WhatsApp’a vergi geldi! Protestolar etkili oldu…

Finansal bir kriz içinde olan Lübnan aldığı karar ile FaceTime, Facebook, WhatsApp ve benzeri uygulamalar aracılığıyla yapılan sesli ve görüntülü aramalardan vergi alacağını duyurdu. 20 cent olarak belirlenen vergi büyük tepki topladı ve halk sokağa döküldü.

Etkili olan protestoların ardından Lübnan Telekomünikasyon Bakanı Mohamed Choucair, Lübnan'lı yayıncıları arayarak WhatsApp için alınan bu kararı iptal ettiklerini duyurdu.

Halk tepki göstermeseydi, internetten yapılan sesli aramalardan yıllık 200 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyordu.